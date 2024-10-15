11 حالة تتسبب في رفع عدادات الكهرباء عن المشترك، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة أخطاء تستوجب رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين، حال ارتكاب المواطن أحد الأخطاء.

أخطاء تؤدي لرفع عدادات الكهرباء عن المواطنين

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة حالات يمكن لشركات الكهرباء رفع عدادات الكهرباء عن المنازل وهي:

قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك

الحصول علي الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك

إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك

قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة

توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلي وحدات أخري غير متعاقد عليها أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.

إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر

منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل

تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين كشف متتالتين

قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له

رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة

تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ٣٠ يوم من تاريخ المطالبة

وكانت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشفت عن أسباب إصدار المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارا بقصر استضافة لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة بالاستراحات الخاصة بكل شركة.

قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأضافت المصادر، أن القرار جاء على خلفية قيام احد شركات توزيع الكهرباء باستضافة أعضاء لجنة التفتيش التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بأحد الفنادق الفاخرة بتكلفة وصلت إلى 250 ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر اقتصر على إقامة أعضاء الشركة القابضة في استراحات شركات التوزيع ترشيدا للنفقات.

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