مسابقة التعليم.. موعد الإعلان وضوابط الاختبارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - مسابقة التعليم.. ينتظر العديد من المعلمين طرح مسابقة وزارة التربية والتعليم، لشغل وظائف معلم مساعد ممن سبق لهم العمل في المدارس الحكومية، والتي من المقرر إعلانها مطلع العام المقبل 2025.

موعد إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطلاق مسابقتها الجديدة لـ تعيين معلمين مساعدين في يناير المقبل 2025، لمن سبق لهم العمل في المدارس الحكومية بالحصة، وذلك تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الذي ينص على إطلاق مسابقات لتعيين معلمين مساعدين في الوزارة.

ضوابط اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم

وتسند مهام تجميع أعداد الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث سيتولى عقد الاختبارات للمتقدمين وعقب اجتيازها سيتم تسكين المتقدمين وفقًا للإدارات التابعة لهم، وتتكون الاختبارات من: «اللغات - الكومبيوتر - السمات الشخصية - مجالات التخصص».

التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم

ومن المتوقع أن تتنوع التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم، المقرر إعلانها في نوفمبر المقبل، والتي تأتي كالآتي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات - العلوم».

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

وتتعدد الشروط التي من المتوقع أن تحددها وزارة التربية والتعليم والتي يجب أن تتوفر في المتقدم أثناء إعلان المسابقة، وتأتي الشروط على النحو الآتي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن وقت التقديم عن 35 عامًا.

- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي في التربية، «معتمد».

- يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم يتمتع بصفات جيدة مثل: «القدرة على التواصل - العمل الجماعي - التفاني في العمل».

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويتطلب من المتقدم أن يحضر بعض الأوراق للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، عقب بدأها وهي: «صورة من الرقم القومي - صورة شخصية للمتقدم - المؤهل الدراسي والمرهل الأعلى إن وجد - صحيفة حالة جنائية موجها إلى الجهاز المركزي أو وزارة التربية والتعليم أو مديرية التعليم - موقف الخدمة العسكرية والخدمة العامة للإناث - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».