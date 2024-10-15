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رابط نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

رابط نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

ودعت المديرية أولياء الأمور لمراعاة الآتي:

1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024.

2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم في هذه المرحلة، يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحالية واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط.

3- الطلبة أقل من ٥ سنوات سيتم التقديم في العام القادم

لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 اضغط هنا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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