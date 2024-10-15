رابط نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:22 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

ودعت المديرية أولياء الأمور لمراعاة الآتي:

1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024.

2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم في هذه المرحلة، يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحالية واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط.

3- الطلبة أقل من ٥ سنوات سيتم التقديم في العام القادم

لمعرفة نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 اضغط هنا.