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الرئيس السيسي يودع ولي العهد السعودي بعد زيارة رسمية إلى مصر - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يودع ولي العهد السعودي بعد زيارة رسمية إلى مصر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يودع ولي العهد السعودي بعد زيارة رسمية إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - قالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، غادر العاصمة المصرية القاهرة عائدًا إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في مقدمة مودعيه رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر، حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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