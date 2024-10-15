مصطفى بكري: لقاء الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان رسالة تؤكد وحدة الموقف المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد وحدة الموقف المشترك وعمق العلاقات بين البلدين.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»، تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: «لقاء الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي يزور القاهرة اليوم، هي رسالة تؤكد وحدة الموقف المشترك والتوافق حول ضرورة التحرك السريع في مواجهة التطورات الخطيرة التي تواجهها المنطقة جراء الهجمة الإسرائيلية وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات مجلس الأمن ووقف العدوان».

وتابع: «اتفق الطرفان على إجراء المزيد من الاتصالات بالقوى والأطراف المعنية، زيارة سمو ولي العهد جاءت لتؤكد عمق العلاقة بين البلدين وتطورها ودخولها مرحلة جديدة من خلال مجلس التنسيق الأعلى».