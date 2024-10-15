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في مثل هذا اليوم من عام 1973، قوات الدفاع الجوي تدمر 9 طائرات للعدو - أخبار كلمتك

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في مثل هذا اليوم من عام 1973، قوات الدفاع الجوي تدمر 9 طائرات للعدو - أخبار كلمتك

في مثل هذا اليوم من عام 1973، قوات الدفاع الجوي تدمر 9 طائرات للعدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - ذكريات  نصر أكتوبر 1973، في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من العام 1973 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العديد من البيانات العسكرية.

وكشفت البيانات الصادرة فى مثل هذا اليوم من عام 1973 التقدم الذي أحرزته  قواتنا وتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة سواء من الطائرات والدبابات.

البيان الرقم (40)
التاريخ: 15/10/1973
سعت: 1311
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
حاول العدو الجوي صباح اليوم الهجوم على مطاراتنا الأمامية وتصدت له وسائل دفاعنا الجوي ودمرت له 9 طائرات وفشل العدو في تحقيق أهدافه.


وقام تشكيل من قواتنا الجوية صباح اليوم بقصف قول معادي أثناء تقدمه على المحور الشمالي بسيناء ودمر للعدو 6 دبابات و3 عربات مجنزرة وحوالي 20 عربة إدارية.


وتواصل قواتنا البرية تعزيز وتدعيم مواقعها الجديدة التي وصلت إليها على طول المواجهة أمس في إطار الخطة الموضوعة، وقد حاول العدو صباح اليوم القيام بهجمة مضادة على إحدى وحداتنا في محلاتها الجديدة ولكن قواتنا تمكنت من صد الهجوم ودمرت للعدو 7 دبابات فانسحب شرقًا.
وقد أخذ الشكل العام للقتال اليوم طابع القتال المحلي في القطاعات.
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البيان الرقم (41)
التاريخ: 15/10/1973
سعت: 1416
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
قامت إحدى وحداتنا البرية فجر اليوم بإغارة مفاجئة ضد موقع حصين للعدو على المحور الساحلي في سيناء وقد تم إنذال القوات ليلًا خلف العدو وقامت باقتحام الموقع من أكثر من اتجاه واشتبكت مع العدو في قتال عنيف متلاحم وتمكنت من تكبيده خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.
وقد عادت قواتنا إلى قاعدة انطلاقها سالمة عدا بعض الخسائر في الأفراد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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