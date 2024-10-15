قبل ساعات من التشغيل التجريبي، أسعار تذاكر زيارة قاعات المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - يفتح المتحف المصري الكبير، غدا الأربعاء، 12 قاعة جديدة لسيناريو العرض المتحفي أمام الزائرين وذلك لأول مرة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير لقاعات العرض، لاختبار مسار الزيارة الخدمات المقدمة للزائرين.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

وتتضمن الافتتاحات الجديدة المقرر افتتاحها أمام الزيارة بـالمتحف المصري الكبير غدا الأربعاء، قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة، تم تنسيقها بعناية فائقة وتعرض تاريخ مصر القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الروماني، حيث تم تقسيم القاعات لثلاثة موضوعات رئيسية هي الملكية والمجتمع والمعتقدات، واكتشف كيف شكلت هذه العناصر حياة المصريين القدماء.



افتتاح قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

ومن المقرر أن يشمل سيناريو الزيارة بعد افتتاح المناطق الجديدة كلا من البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية بالإضافة الي القاعات الجديدة والتي سيتم افتتاحها بإجمالي 12 قاعة العرض الرئيسي.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن التخطيط لاستقبال 4000 آلاف زائر يوميًا، وذلك خلال فترات الزيارة المقررة بالمتحف والممتدة لـ 6 فترات من الساعة العاشرة صباحا وحتى 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين 500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد

مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

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