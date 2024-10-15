أحد الطلاب الناجين من حادث أتوبيس جامعة الجلالة يفجر 8 مفاجآت صادمة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - حادث أتوبيس جامعة الجلالة، أعرب أحد طلاب جامعة الجلالة الناجين من حادث الأتوبيس، عن غضبه وحزنه من الحادث الأليم الذي راح ضحيته 12 طالبا وإصابة 37 آخرين.

من المسئول عن حادث أتوبيس جامعة الجلالة؟

وقال الطالب الذي رفض ذكر اسمه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “لا نعرف من المسئول عن حادث الأتوبيس هل هي بورتو أم جامعة الجلالة أم شركة الحافلات اللي أنا مشترك معاها؟” معقبا: "المفترض إني أناشد جهة من الـ3 جهات ولكنهم جميعا أخلوا مسؤوليتهم عن الحادث".

مشكلة طريق الجلالة

وأضاف: "أنا عايز مؤسسة اتكلم معاها تقول إنها مسئولة عن حادث الأتوبيس"، لافتًا: "طالعة الجلالة 500 متر فوق سطح البحر فلما أتوبيس كبير يطلع الطالعة دي أو ينزلها فهذا في حد ذاته إهمال وتقصير أيا ما تكن الجهة، دلوقتي أنا شايل 51 طالب يعني فوق قدرة الأتوبيس".

مفاجأة صادمة عن رحلة الموت لطلاب طب الجلالة

وأوضح: "لو الأتوبيس وزنه 15 طن و5 أطنان وزن الطلاب يبقى 20 طن والأتوبيس بينزل نازلة 500 متر من فوق سطح البحر فطبيعي لما يدوس فرامل وفيه دوران بكل تأكيد فتيل الفرامل هيتقطع، وهذا في حد ذاته غلط".

مفاجأة عن حافلات نقل طلاب جامعة الجلالة

وأشار إلى أنه "كانت هناك 4 أو 5 شركات حافلات بيطلعوا بينا وفجأة السنة دي بقينا بنطلع بشركة حافلات واحدة، وتم قفل الشركات الأخرى ومحدش عارف السبب، احنا بقالنا 5 سنين في جامعة الجلال محصلش حادثة إلا الحادثة دي، إلا لما قرر حد يشيل شغل نقل الطلاب بشكل كامل مع إن العدد كبير".

طالب جامعة الجلالة.. هل هو جنيه يمشى على الأرض!!

وتابع: "اتعاملوا معانا على اننا جنيه ماشي على الأرض مش بني آدم ولا روح، اتعاملوا معانا بشكل فيه سمسرة، لا أخص جهة مسئولة ولا شخص بعينه ولكن انا عايز في التحقيقات يثبتوا من الشخص اللى اتعامل معايا إني جنيه بيمشي على الأرض".

وواصل: "ليه وصلتونا لكده ومش عايز أحاسب سواق فقط، أحاسب جهة مسؤولة قررت المجازفة بأرواحنا، احنا بقينا دكاترة من غير ما نتخرج وشيلنا جثث صحابنا وانا لسه طالب، احنا كطلبة هنتقى الله في شغلنا علشان شوفنا أصحابنا بيموتوا قدام عنينا ودفعتنا هيطلع منها أحسن دكاترة من المنظر الصعب اللي شافوه، انا كطالب كنت رايح اطلب علم أعالج به الناس فأموت، احنا شوفنا إصحابنا مرميين على الأرض واللى اتصاب رجله كانت بتنزف دم، منا اللي مات واللي عايش حصله بتر واصابات كبيرة، اخلاقيات المهنة اللي اتعلمناها مطبقش علينا كبني آدمين".



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