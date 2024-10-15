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400 ألف راكب نقلهم قطار "السادات كفر داود" خلال 3 أيام - أخبار كلمتك

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400 ألف راكب نقلهم قطار "السادات كفر داود" خلال 3 أيام - أخبار كلمتك

400 ألف راكب نقلهم قطار "السادات كفر داود" خلال 3 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - نقل خط قطار السادات كفر داود على مدار ثلاثة أيام منذ افتتاحه رسميا مايقرب من 400 ألف راكب وسط ارتفاع يومى فى أعداد الركاب، الأمر الذى يكشف أهمية خط السادات للركاب.

الهيئة القومية للسكك الحديدية، وأعلنت السكك الحديد افتتاح خط قطار السادات كفر داود بعد مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات لبدء التشغيل الفعلي لخط  السادات كفر داود، والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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