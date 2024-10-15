حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024 «بيان بدرجات الحرارة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - حالة الطقس غدا الأربعاء.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة يوم الأربعاء 16 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حركة الرياح

وأوضحت أن حركة الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 30 21 العاصمة الإدارية 30 20 6 أكتوبر 29 20 بنها 29 21 دمنهور 28 21 وادي النطرون 30 20 كفر الشيخ 29 20 المنصورة 29 21 الزقازيق 30 21 شبين الكوم 29 20 طنطا 29 20 دمياط 28 22 بورسعيد 28 23 الإسماعيلية 31 20 السويس 30 21 العريش 28 20 رفح 27 19 رأس سدر 32 21 نخل 30 17 كاترين 27 16 الطور 29 22 طابا 30 23 شرم الشيخ 33 25 الإسكندرية 28 20 العلمين 27 20 مطروح 26 20 السلوم 27 18 سيوة 32 18 رأس غارب 32 23 الغردقة 33 24 سفاجا 33 25 مرسى علم 32 24 شلاتين 33 24 حلايب 30 25 أبو رماد 32 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 20 بني سويف 31 20 المنيا 31 19 أسيوط 32 20 سوهاج 34 22 قنا 37 24 الأقصر 37 22 أسوان 38 23 الوادي الجديد 35 20 أبو سمبل 38 23