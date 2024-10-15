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مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:38 مساءً - زار الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، والتقى رئيس الأكاديمية، وحضر اللقاء من السفارة المصرية المستشارة حنان بشاري.

وأعرب المفتي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أهمية التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات العلمية والدينية في أوزبكستان في مختلف المجالات.

مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية

وقال المفتي: إننا نولي أهمية كبيرة للتعاون في مجالات نشر الوسطية والتصدي للتطرف، وتدريب الكوادر الدينية وتأهيلهم ليكونوا على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة.

مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية

ومن جانبه، رحب رئيس الأكاديمية بزيارة المفتي، مشيدًا بدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية كمرجعية دينية وسطية تسهم في نشر قيم الاعتدال ومكافحة التطرف على مستوى العالم.

مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتحقيق المخطوطات، خاصة أن الأكاديمية تضم أقسامًا متعددة في مجالات متنوعة. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون في إخراج وتحقيق المخطوطات التراثية.

مفتي الجمهورية يزور الأكاديمية الإسلامية الدولية

وناقش الجانبان التعاون في مكافحة الفكر المتطرف من خلال مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية، فضلاً عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عبر وحدة الحوار بالدار.

كما تم التطرق إلى تدريب المفتين من أوزبكستان في قضايا الأحوال الشخصية من خلال مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المفتين من أوزبكستان في مركز التدريب التابع لدار الإفتاء المصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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