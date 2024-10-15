جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك

ضم الوفد الدكتور لارس ريبي بكلية التنمية المكانية وأنظمة البنية الأساسية بالجامعة ورئيس المجلس الاستشاري العلمي لبرنامج الهيدرولوجيا الدولي التابع لليونسكو وبرنامج الموارد المائية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور مهندس حسن طلبة أبو النجا منسق برنامج iWater بالجامعة والخبير الدولي في مجال الأمن المائي.

شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور على البحراوى الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مشروع iWater وبرنامج الماجستير في الإدارة المتكاملة في المياه، والدكتور تامر النادى الأستاذ بكلية الهندسة ومدير إدارة المنح والمشروعات.

فى مستهل اللقاء رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالضيوف مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع جامعة TH Koeln في مجالات مختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور لارس ريبي عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن جامعة TH Koeln تحتل مكانة رائدة في العديد من مجالات البحث العلمى ولها علاقات مع عددًا من الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدا على تطلعه لإقامة علاقات تعاون مع جامعة عين شمس، مشيدًا بدورها الريادى على الصعيدين المحلي والدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك على صعيد تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعاون في الجانب البحثى.

كذلك تم مناقشة إطلاق برنامج مشترك في مجال المياه يجمع بين جامعة TH Koeln وجامعتى عين شمس والمنصورة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، والذي سيسهم فى مواجهة التحديات المعقدة فى إدارة المياه، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تختص بجميع الجوانب المتعلقة بالبرنامج.

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