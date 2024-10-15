وزير البترول: نحرص على التواصل مع البرلمان وتلبية احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث ضم اللقاء 13 نائبا يمثلون محافظات قنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والشرقية والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ورحب المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء بالنواب وهنأهم علي بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان، حيث أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير ومبادرته بلقاء النواب بصورة دورية تعكس اهتمامه.

تواصل الوزير مع النواب يعكس حرص الوزارة علي تقديم الخدمات للمواطنين



وأكد المهندس كريم بدوي أن اللقاءات الدورية بالنواب تعكس حرص الوزارة على فتح قنوات التنسيق والتواصل مع البرلمان ونوابه باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل على تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكدًا الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.

وأوضح الوزير حرص قطاع البترول علي مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من قطاع البترول لتلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين بالمدن والقرى وخاصة فيما بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخدمة حضارية نظيفة وآمنة يستفيد منها المواطنون وتساهم في التيسير عليهم، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكل ما يتعلق بتوفير الوقود وتوزيعه.

وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى كل النواب الحضور وتلقي كافة مقترحات وطلبات النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية المؤداة لهم من قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مجال توصيل الغاز الطبيعي من خلال الإسراع بفحص الطلبات المقدمة من النواب بواسطة الجهات المختصة داخل قطاع البترول، والعمل على تذليل اي تحديات لسرعة إتمام أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمناطق المستهدفة، مؤكدا أننا نعمل حاليًا بكافة السبل الممكنة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

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