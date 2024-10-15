وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعَيان ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 07:09 م 10/15/2024 7:09:15 PM

تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة لأسر الطلاب الذين وافتهم المنية في حادث الجلالة الذي تألمت له قلوبنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يغمرهم بوافر فضله، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ سبحانه على المصابين بتمام الشفاء والعافية، وأن يحفظ سبحانه مصر وأبناءها الكرام جميعا من كل سوء وأذى.

مفتي الجمهورية ينعَى ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة

وفي سياق آخر، نعَى الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الهيئة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس، إثر انقلاب أتوبيس يُقِلُّ طلَّابًا من جامعة الجلالة، حيث أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 33 آخرين، مما أضاف جرحًا عميقًا في قلوبنا جميعًا.

وتوجَّه فضيلةُ المفتي بخالص العزاء إلى أُسَر الضحايا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. كما يرفع أكفَّ الدعاء للمصابين، راجيًا لهم الشفاء العاجل، وأن يُعيدهم إلى ذويهم سالمين مُعافين.

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