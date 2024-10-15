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مترو الخط الثالث يطلق حملة "اغسل ايدك قبل ما تركب" - أخبار كلمتك

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مترو الخط الثالث يطلق حملة "اغسل ايدك قبل ما تركب" - أخبار كلمتك

مترو الخط الثالث يطلق حملة "اغسل ايدك قبل ما تركب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - أطلقت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو دعوة للركاب  بالمترو والقطار الكهربائى بعنوان: اغسل إيدك قبل ما تركب القطار، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للنظافة والحد من انتقال الجراثيم 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

“في اليوم العالمي لغسل اليدين، بنفكركوا بضرورة غسل اليدين والحفاظ على نظافتها الدائمة قبل ركوب الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة وعلى قد انها حاجة بسيطة إلا انها سبب كبير في منع انتشار الجراثيم والحفاظ على الصحة العامة. حافظوا على النظافة العامة!”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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