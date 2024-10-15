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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا أتوبيس الجلالة - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا أتوبيس الجلالة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا أتوبيس الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - نعَى الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الهيئة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس، إثر انقلاب أتوبيس يُقِلُّ طلَّابًا من جامعة الجلالة، حيث أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 33 آخرين، مما أضاف جرحًا عميقًا في قلوبنا جميعًا.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى أُسَر الضحايا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. كما يرفع أكفَّ الدعاء للمصابين، راجيًا لهم الشفاء العاجل، وأن يُعيدهم إلى ذويهم سالمين مُعافين.

وسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يتغمد برحمته جميع الضحايا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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