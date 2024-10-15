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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمشروع «منطقة الأعمال المركزية» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعي «أبراج الداون تاون»، وبحيرات العلمين «كريستال لاجون»، بمدينة العلمين الجديدة.

وحضر الاجتماع كلًا من: «الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب محمد رجائي، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، ومسئولي شركة انكوم، والمكتب الاستشاري».

اجتماع اليوم

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المواعيد المحددة لإنهاء أعمال تشطيب الواجهات الخارجية لأبراج الداون تاون، والمرحلة الأولى لبحيرات العلمين «كريستال لاجون»، بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى: 10 أبراج بأنشطة «إداري - مكتبي - تجاري - خدمي»، و5 أبراج سكنية، بجانب الأبراج الهلالية «مكونة من 4 أبراج متصلة» بأنشطة «فندق وشقق فندقية وخدمات عامة - خدمات ترفيهية - تجارية»، إضافة للبرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة «فندقي - تجاري - إداري».

اجتماع اليوم

وأوضح الوزير، أن مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا 68 دورا» بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج 56 دورا» بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين «كريستال لاجون»، وتضم عددًا من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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