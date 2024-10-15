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70 ألف وحدة سكنية.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

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70 ألف وحدة سكنية.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

70 ألف وحدة سكنية.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، مما يمنح المواطنين فرصة لامتلاك وحدات سكنية مدعومة بأسعار ميسرة.

ويشمل الطرح الجديد 70 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة وقديمة، ويعد أكبر طرح منذ سنوات،

وسيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

ويمكن للراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم

وسيتم فتح باب الحجز رسميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص سكنية آمنة ومناسبة للفئات المستحقة.

وتقدم كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كشف شريف الشربيني وزير الإسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ليكون بداية من يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.

وأوضح وزير الإسكان الاجتماعي شريف الشربيني أن الشقق التي سيتم حجزها سيتم طرحها على نصفين النصف الأول سيكون في المدن الجديدة بينما سيكون النصف الآخر في المحافظات والمناطق القديمة.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأشار وزير الإسكان الاجتماعي إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لشهر نوفمبر من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــــا.

أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمسكن، وهو الموقع المتخصص في حجز الشقق والأراضي ويمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لموقع مسكن من هنـــــا.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

وعن كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التقديم.

إدخال البيانات الشخصية مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية.

اختيار الدور المرغوب فيه للسكن.

الضغط على أيقونة «أرغب في التقديم» وملء كافة البيانات المطلوبة.

عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في بيان له، إن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين، ويتضمن أكبر طرح لـ الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، وهى كالتالى:

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- أولا يجب عليك إحضار شهادة دخل.

- وإحضار إيصال مرافق.

- ومن ثم يجب عليك إحضار قيد عائلي مميكن.

- إحضار قسيمة زواج مميكنة.

- ومن ثم يجب عليك إحضار برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- إحضار صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- إحضار الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- يجب عليك إحضار استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

أماكن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

وبحسب تصريحات وزير الإسكان، فإنه سيتم طرح 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، وهى كالتالى:

- بدر

- العبور

- الشروق

- السادات

ـ 6 أكتوبر.

- حدائق أكتوبر.

- المنيا الجديدة

- أكتوبر الجديدة

- دمياط الجديدة

-القاهرة الجديدة

- العلمين الجديدة

- المنصورة الجديدة

- غرب قنا الجديدة

- العاشر من رمضان

- ناصر «غرب أسيوط»

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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