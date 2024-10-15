الصحة تكشف تطورات حالات مصابي حادث أتوبيس جامعة الجلالة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - حادث أتوبيس جامعة الجلالة، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات حالة الطلاب المصابين بحادث أتوبيس جامعة الجلالة.

ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" وفاة 12 طالبا وإصابة 37 آخرين جراء حادث أتوبيس جامعة الجلالة.

عدد المصابين داخل المستشفيات

ولفت إلى أن هناك 19 مصابا بحادث أتوبيس جامعة الجلالة خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالاتهم، وخروج حالتين بناءً على طلبهم.

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ولفت إلى أنه لا يزال في مستشفى مجمع السويس الطبي 16 مصابا تحت العلاج منهم 8 حالاتهم غير مستقرة ويحتاجون إلى رعاية صحية فائقة وهم موجودون في الرعاية.

حالة المصابين داخل المستشفى

وأوضح: أن جميع الطلاب المصابين بسبب حادث أتوبيس جامعة الجلالة الموجودين داخل المستشفى يحتاجون إلى الخضوع لعمليات جراحية تختلف درجة شدتها، ولكن 8 طلاب فقط حالاتهم غير مستقرة.



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