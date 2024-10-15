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السيسي وولي عهد السعودية يبحثان أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا - أخبار كلمتك

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السيسي وولي عهد السعودية يبحثان أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا - أخبار كلمتك

السيسي وولي عهد السعودية يبحثان أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية عددا من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر. وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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