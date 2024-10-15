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بدء فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا - 13" باليونان (صور) - أخبار كلمتك

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بدء فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا - 13" باليونان (صور) - أخبار كلمتك

بدء فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا - 13" باليونان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 06:23 م 10/15/2024 6:23:40 PM

عمليات التدريب
عمليات التدريب
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انطلقت فعاليات التدريب المشترك " ميدوزا -13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلًا من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.  

الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقى  فى مختلف التخصصات.  

كما تنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك  "ميدوزا -13"   التدريبين المشتركين " مينا -3 " و" هرقل -3 " لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية  بين القوات المشاركة.

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يأتى التدريب فى إطار تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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