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السيسي وبن سلمان يشهدان التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين - أخبار كلمتك

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السيسي وبن سلمان يشهدان التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين - أخبار كلمتك

السيسي وبن سلمان يشهدان التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 06:36 م 10/15/2024 6:36:46 PM

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد السعودية.كلمتك
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

 وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وقد أجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشددًا في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيرًا إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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