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زيادات جديدة في أسعار برامج العمرة تهدد بفشل الموسم - أخبار كلمتك

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زيادات جديدة في أسعار برامج العمرة تهدد بفشل الموسم - أخبار كلمتك

زيادات جديدة في أسعار برامج العمرة تهدد بفشل الموسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:40 مساءً - يشهد موسم العمرة في مصر أزمة كبيرة تهدد بفشل الموسم، وذلك بعد قرار عدد من شركات الطيران رفع أسعار تذاكر سفر المعتمرين بأكثر من 30%، وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بمعدلات تصل إلى 3500 جنيه.

زيادات أسعار تذاكر طيران موسم العمرة

وأكد أحمد البكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الشركات فوجئت بوجود ارتفاع على أسعار تذاكر طيران موسم العمرة بمعدل 3500 جنيه للتذكرة الواحدة، دون وجود أي مبررات للزيادة الجديدة خاصة في ظل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«كلمتك»، أن الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر طيران موسم العمرة تسببت في زيادة أسعار تذاكر الطيران من 11 ألفا إلى 14 ألفا و500 جنيه، مما سيترتب عليه وجود زيادات جديدة في أسعار برامج العمرة بكافة أنواعها.

الزيادات الجديدة في أسعار برامج العمرة

وأشار البكري إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي الي وجود زيادة في أسعار برامج العمرة الاقتصادية والتي كان يتم بيعها بأسعار تبدأ من 29 ألفا و500 جنيه والتي تعد أرخص برامج العمرة، حيث سيصل أقل سعر للبرنامج إلى أكثر من 34 ألف جنيه.

أغلى وأرخص عمرة في مصر 

وأوضح أن العديد من المعتمرين قرر إلغاء السفر لعمل مناسك العمرة بعد قرارات شركات الطيران بزيادة أسعار تذاكر طيران موسم العمرة، مما ترتب عليه وجود خسائر للشركات والتي قامت بحجز أماكن إقامة المعتمرين ووسائل الانتقالات والخدمات الأخرى التي سيحصل عليها المعتمر أثناء عمل المناسك، مما أجبر عدد من الشركات علي تأجيل تفويج رحلات العمرة خلال شهر أكتوبر الحالي لحين الاستقرار علي الأسعار النهائية للخدمات التي سيحصل عليها المعتمر.

اعتماد ضوابط العمرة للموسم الحالي

يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث بدأت شركات السياحة تفويج رحلات العمرة لهذا الموسم اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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