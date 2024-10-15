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انطلاق فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا - 13 بدولة اليونان - أخبار كلمتك

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انطلاق فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا - 13 بدولة اليونان - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا - 13 بدولة اليونان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - انطلقت فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا - 13" بدولة اليونان والذى سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وكلاً من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب.

ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقى فى مختلف التخصصات.

كما ستنفذ القوات الخاصة للدول المشاركة على هامش التدريب المشترك "ميدوزا - 13" التدريبان المشتركان "مينا - 3" و"هرقل - 3" لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة.

ميدوزا - 13
ميدوزا - 13
ميدوزا - 13
ميدوزا - 13
ميدوزا - 13
ميدوزا - 13

يأتي التدريب في إطار تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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