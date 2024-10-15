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250 ألف جنيه، شركات توزيع الكهرباء تتلقى توجيهات جديدة بشأن استضافة لجان التفتيش - أخبار كلمتك

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250 ألف جنيه، شركات توزيع الكهرباء تتلقى توجيهات جديدة بشأن استضافة لجان التفتيش - أخبار كلمتك

250 ألف جنيه، شركات توزيع الكهرباء تتلقى توجيهات جديدة بشأن استضافة لجان التفتيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - كشفت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، السبب وراء إصدار المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارا بقصر استضافة لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة بالاستراحات الخاصة بكل شركة.

قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر 

وأضافت المصادر، أن القرار جاء على خلفية قيام احد شركات توزيع الكهرباء باستضافة أعضاء لجنة التفتيش التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بأحد الفنادق الفاخرة بتكلفة وصلت إلى 250 ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر اقتصر على إقامة أعضاء الشركة القابضة في استراحات شركات التوزيع ترشيدا للنفقات.

أسباب قيام العدادات مسبقة الدفع بفصل الكهرباء عن المنازل

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال قيام العدادات مسبقة الدفع بفصل الكهرباء لعدة مرات، فإنه يكون ناتجا عن زيادة الأحمال عن التيار المقنن علي العدادات ما يؤدي إلي انقطاع التيار.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية البيئة أنه في حالة زيادة التيار المقنن علي العدادات مسبقة الدفع، تقوم العدادات بفصل التيار لمدة  10 دقائق، ويجب علي العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.
 

خطوات إعادة تشغيل التيار  

وأشارت الجهاز الي أنه في حال استمرار زيادة الأحمال، تقوم العدادات بفصل الكهرباء لمدة 30 دقيقة، وفي حالة استمرار ارتفاع الأحمال يقوم العداد بفصل الكهرباء بشكل كامل، وفي حالة الحالة يجب إعادة تشغيل التيار من خلال الفنيين التابعين لشركات الكهرباء. 

الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه، ويتم تركيبه بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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