استشهد ضمن الخطوط الأمامية مع قائده، نشأت الشرقاوي بطل سلاح الإشارة في حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - على مدار أيام حرب أكتوبر 1973، كان كل سلاح من الأسلحة وعلى رأسها سلاح الإشارة يقدم بطولات رائعة في ميدان القتال تعجز الكلمات عن وصف أدائهم البطولي وتضحيتهم الكبيرة في القتال وخلال مواجهة العدو الإسرائيلي.

وبالتزامن مع الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة التي شارك فيها عدد كبير من الأبطال بجميع الأسلحة المختلفة والذين ساهموا في تحقيق النصر المجيد نسلط الضوء على مسيرة بطل من أبطال الإشارة والذي استشهد في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر في معارك القطاع الأوسط والذي شهد مواجهات عنيفة، بطل من أبطال الإشارة العريف مجند نشأت نجيب الشرقاوي.

الدراسة والعمل والتجنيد

درس المجند نشأت الشرقاوي بالجامعة الأمريكية ودرس الإلكترونيات، حيث كان لديه اهتمام وشغف كبير بدراسة الإلكترونيات ويعلم مدى أهميتها في تحقيق النصر على العدو الإسرائيلي خلال الحرب.

عقب دراسته عمل في وزارة الزراعة المصرية ثم بعد ذلك تم استدعاؤه للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة تم إلحاقه بالقوات الخاصة بسلاح الإشارة بناء على رغبته وتلبية له نظرا لشغفه واهتمامه الشديد بهذا السلاح.

تم نقله إلى الجبهة الأمامية في قطاع الجيش الثاني الميداني، حيث عبر مع المقاتلين فى حرب الاستنزاف إلى الشرق في العام 1969 و1970.

انتهت فترة تجنيده في أوائل شهر يناير 1973، وعاد مباشرة لوظيفته مرة أخرى في وزارة الزراعة ولكنه كان يأمل أن يستمر في التجنيد حتى حرب التحرير والعبور واسترداد سيناء.

عودة مرة أخرى للوحدة العسكرية

عندما علم باستدعاء بعض أفراد من زملائه مرة أخرى ذهب لوحدته من تلقاء نفسه وطواعية للحصول على خطاب الاستدعاء الخاص به، حيث كان يمثل ذلك فرحة كبيرة له، وكان ذلك في الفترة من يونيو 1973، وكان يشيد دائما بسلاح الإشارة كان لهم مقولة شهيرة يرددها.

يقول: "سلاح الإشارة هو سلاح الرئيس السادات.. الإشارة هي عين القائد وأذنيه وصوته وحواسه كلها.. مثل الدم في جسم الإنسان.. وأنا متأكد من النصر".

واستشهد فى 15 أكتوبر ضمن الخطوط الأمامية مع قائده من سلاح المشاة خلال عمليات تطوير الهجوم شرقا في القطاع الأوسط للجيش الثاني الميداني.

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