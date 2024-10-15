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وزير التموين يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالمطاحن ومتابعة منظومة العمل - أخبار كلمتك

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وزير التموين يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالمطاحن ومتابعة منظومة العمل - أخبار كلمتك

وزير التموين يشدد على تكثيف الحملات الرقابية بالمطاحن ومتابعة منظومة العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.

 حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، اطمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، مؤكدا ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم. 

وفي سياق متصل، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق 

 وشدد  الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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