أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:26 مساءً - ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، الجلسة الثانية لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب في كليات الجامعة وأعضاء المجلس.

الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة



وأكد الدكتور محمد ضياء حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي.

ودعا الكليات إلى توفير الدعم لهم من خلال مراكز رعاية الطلاب بالجامعة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الموارد اللازمة من مدربين ومترجمي لغة الإشارة.

إطلاق برنامج إلكتروني لتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة

أكد رئيس الجامعة أن "التعليم حق مكفول للجميع"، وذلك من خلال إطلاق برنامج إلكتروني لتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة لخدمة الطلاب الصم وضعاف السمع، مع توجيه مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بتطوير طرق التعلم التقليدية وإتاحة المرونة حسب نوع الإعاقة، بالإضافة لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات وقدرات كل طالب من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل برامج الكمبيوتر والتطبيقات والأجهزة المساعدة لتسهيل عملية التعلم.

وحرصًا من إدارة القطاع على تحقيق الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع أقرانهم، يتم فتح صالة الألعاب الرياضية (الجيم) لجميع الطلاب وبخاصة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير الإشراف المختص؛ لتدريبهم وحمايتهم.

كما أشار إلى إطلاق منصة "مودة" الرقمية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتجربة تعليم عن بعد في الجامعات لمدة عام، بهدف تقديم محتوى علمي وتدريب الطلاب.

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