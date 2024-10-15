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اليوم العالمي لغسل اليدين.. «اتحاد أمهات مصر» يناشد بالاهتمام بالنظافة الشخصية - أخبار كلمتك

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اليوم العالمي لغسل اليدين.. «اتحاد أمهات مصر» يناشد بالاهتمام بالنظافة الشخصية - أخبار كلمتك

اليوم العالمي لغسل اليدين.. «اتحاد أمهات مصر» يناشد بالاهتمام بالنظافة الشخصية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بضرورة قيام الطلاب بالاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، موجهه حديثها لأولياء الأمور، إن غسل اليدين يحمي من أي أمراض أو عدوى قد تصيب الأبناء، سواء في المنزل أو المدرسة، وبالتالي من الضروري غسل اليدين قبل الأكل وبعده وعند لمس الوجه، والتأكيد على النظافة الشخصية بشكل عام.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على ضرورة تشديد المدارس على التزام الطلاب بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين، والتوعية المستمرة وإصدار النشرات الصحية، حتي يعلم الطلاب أهميتها.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، على مدارس السنوات الماضية وحتى الآن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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