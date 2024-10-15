اليوم العالمي لغسل اليدين.. «اتحاد أمهات مصر» يناشد بالاهتمام بالنظافة الشخصية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بضرورة قيام الطلاب بالاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، موجهه حديثها لأولياء الأمور، إن غسل اليدين يحمي من أي أمراض أو عدوى قد تصيب الأبناء، سواء في المنزل أو المدرسة، وبالتالي من الضروري غسل اليدين قبل الأكل وبعده وعند لمس الوجه، والتأكيد على النظافة الشخصية بشكل عام.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على ضرورة تشديد المدارس على التزام الطلاب بالنظافة الشخصية خاصة غسل اليدين، والتوعية المستمرة وإصدار النشرات الصحية، حتي يعلم الطلاب أهميتها.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، على مدارس السنوات الماضية وحتى الآن.