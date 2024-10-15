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وفد قيادات التعليم العالي يزور الطلاب المُصابين في حادث الجلالة - أخبار كلمتك

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وفد قيادات التعليم العالي يزور الطلاب المُصابين في حادث الجلالة - أخبار كلمتك

وفد قيادات التعليم العالي يزور الطلاب المُصابين في حادث الجلالة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - زار وفد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب جامعة الجلالة المُصابين في حادث أتوبيس كان يقلهم إلى مسكنهم.

ويتلقى الطلاب الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع السويس الطبي.

ضم الوفد كل من الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة بزيارة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة تداعيات حادث السير لمجموعة من طلاب جامعة الجلالة.

اطمأن وفد وزارة التعليم العالي والجامعة على الطلاب المُصابين، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهؤلاء الطلاب.

وقدم وفد الوزارة الدعم النفسي لهؤلاء الطلاب، كما طمأن الوفد أولياء أمور الطلاب المُصابين على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى.

وأكد الوفد على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان بشأن متابعة حالة الطلاب المُصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية، واستعداد المستشفيات الجامعية القريبة من مجمع السويس الطبي لنقل أي حالات من الطلاب المُصابين تتطلب حالتها التواجد بالمستشفى الجامعي.

كما أكد الوفد لمدير مجمع السويس الطبي إتاحة عدد من الأساتذة الجراحين في كافة التخصصات في حالة احتياج المُجمع لهم، لتقديم الخدمة الكاملة للطلاب المُصابين.

هذا، وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة الجلالة، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشار الوزير للسياسات الصحية، بوضع خطة عاجلة لتقديم الدعم النفسي للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى وكذلك لزملائهم بذات الكليات لتجاوز آثار هذا الحادث الأليم.

اصطحب وفد التعليم العالي خلال زيارته لمجمع السويس الطبي كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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