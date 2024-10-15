محافظ القاهرة يزور كلية الطب ويشيد بالدور المجتمعي لجامعة القاهرة في خدمة البيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كلية الطب بالقصر العيني، وكان في استقباله الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى، وعدد من أساتذة الكلية لبحث سبل التعاون بين المحافظة والكلية فى مجال الخدمات المجتمعية.

المحافظ يتفقد كلية طب القصر العينى

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء تقديره لجهود كلية طب القصر العينى باعتبارها إحدى الكليات العريقة بالمحافظة التى تمتلك إمكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية، مشيدًا بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.



وأكد محافظ القاهرة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم بإحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

أعمال تطوير ورفع كفاءة القصر العيني

وشهد محافظ القاهرة خلال اللقاء جزءًا من مجلس الكلية، والذي وجه الشكر لمحافظ القاهرة على أعمال التطوير ورفع الإشغالات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحيط القصر العينى لخدمة المترددين على المستشفى وتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وفى نهاية اللقاء، قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بتسليم الدرع الذى منحته كلية طب قصر العينى لمحافظ القاهرة تقديرًا لجهوده.



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