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الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بقصر الاتحادية (بث مباشر) - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بقصر الاتحادية (بث مباشر) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بقصر الاتحادية (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، بقصر الاتحادية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يزور مصر حاليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل مساء اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم كلمتك بثا مباشرا لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقصر الاتحادية.

وفي وقت سابق، ذكر الديوان الملكي السعودى، فى بيان: «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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