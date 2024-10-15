الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بقصر الاتحادية (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:05 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، بقصر الاتحادية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يزور مصر حاليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل مساء اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم كلمتك بثا مباشرا لمراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقصر الاتحادية.

وفي وقت سابق، ذكر الديوان الملكي السعودى، فى بيان: «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».