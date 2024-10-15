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«التعليم» تكشف حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة - أخبار كلمتك

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«التعليم» تكشف حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة - أخبار كلمتك

«التعليم» تكشف حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:43 مساءً - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم بوجود تعليمات وقرارات جديدة بشأن الأعمال التحريرية للطلاب في الدارس، ناصحين الطلاب بضرورة الإلتزام بجميع التعليمات وتنفيذها.

وجاء في المنشور الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشرط الشرط الأساسي لحصول الطلاب علي الدرجة النهائية في التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي، هو حضور الطالب التقييم وعمل الواجب، ولا يرتبط حصوله على الدرجة النهائية إذا كانت إجابته صحيحة أو خاطئة.

حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة

وفي هذا الصدد، نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغييرات في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة، وأيضا اعتبار حضور الطالب التقييم هو الشرط لحصوله على الدرجة النهائية وليس صحة الإجابة.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي الحالي، كما هي دون أي تغيير، بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.

وبينت الوزارة أن الطالب الغائب في التقييم الأسبوعي أو الواجب لا يعاد له التقييم ويأخذ (غ) أو (صفر)، وتعطى الدرجة المستحقة للطالب في نفس ورقة الامتحان كما هي، ثم يتم رصدها كما هي بالدفتر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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