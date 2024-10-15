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رئيس مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:43 مساءً - وقع اليوم الثلاثاء المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والسفير أريك شوفاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، برتوكول بشأن التعاون الثقافي والقانونى، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

جانب من اللقاء

ويهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والقانوني بين مجلس الدولة والمؤسسات التعليمية بالسفارة الفرنسية، وتبادل الخبرات العلمية من خلال الدورات والتقارير والأبحاث بين الطرفين، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة القانونية، وكذلك تعميم الاستفادة من المعاهد التعليمية التابعة للسفارة على مستوى الجمهورية للقضاة وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للسفير الفرنسي، متمنيًا دوام التعاون والتواصل على جميع الأنشطة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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