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وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني - أخبار كلمتك

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وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني - أخبار كلمتك

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:43 مساءً - سَلَّم محمد جبران، وزير العمل، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليوم الثلاثاء، 34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر، لمواطنين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي «برنامج تدريبي» بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، عبارة عن شنط: تصفيق شعر، وصناعة جلود، وحلويات، وتطريز، وماكينات خياطة».

جاء ذلك خلال جولة وزير العمل، اليوم في محافظة الإسكندرية، والتي تفقد خلالها برفقة محافظ الإسكندرية، معرضًا لمنتجات مراكز التدريب المهني بقاعة فندق هيلتون جرين بلازا، والتي تم تنفيذها بأقسام التدريب المهني على مهن: الخياطة والتفصيل، وقسم الجلود، والحلويات، والستائر، والمفروشات.

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية

وأكد الوزير جبران خلال كلمة له على جهود وزارة العمل ومديرياتها في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، من خلال خطط «التدريب من أجل التشغيل»، وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، كذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كل أنواع الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وتطرق إلى جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة و«عمال التراحيل» وتوفر المزيد من الحماية الصحية والاجتماعية لهم.

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية
وزير العمل ومحافظ الإسكندرية

من جانبه أشار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى التعاون بين المحافظة والوزارة ومديرية العمل لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية».

وأكد حرص كافة أجهزة المحافظة على التعاون مع وزارة العمل في كافة ملفات العمل، خاصة التدريب والتشغيل وخلق بيئة عمل لائقة.

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية

هذا وأشار وكيل مديرية العمل محمد كمال إلى جهود مديرية العمل وبالأرقام، في مجالات توفير فرص العمل والتدريب المهني، وتعزيز علاقات العمل داخل الشركات، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتعاون مع كافة شركاء العمل والإنتاج لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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