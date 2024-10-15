الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:43 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يزور مصر حاليا.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".