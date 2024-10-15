رئيس عمال مصر: مصر لن تنسى أبدا شهداءها وأبطالها البواسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:17 مساءً - أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر لن تنسى أبدا أبطالها البواسل وشهداءها وكل من ضحى بروحه ونفسه فداءً لأرض مصر في معركة الكرامة، فبفضلهم تم الحفاظ على أرض ومستقبل الوطن حتى يومنا هذا.

وأضاف رئيس عمال مصر، أن مصر على مدار تاريخها في مختلف المعارك والحروب والأزمات والمحن لم تنس شهداءها أبدًا بل ظلت ذكراهم خالدة في أذهان المصريين.

عمال مصر كانوا يواصلون العمل ليل نهار في حرب العزة والكرامة

وتابع الجمل، أن عمال مصر كانوا يواصلون العمل ليل نهار، للوقوف بجانب بلدهم في حرب العزة والكرامة، ومن هنا نؤكد استمرار دعم عمال مصر لبلدهم ولقيادتهم السياسية واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة العامة للعاملين بالبترول بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية والعاملين بقطاع البترول، وعدد من أسر الشهداء.

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