وزير العدل يجتمع بكبار محضري التفتيش لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:10 مساءً - اجتمع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية، بحضور مساعدي الوزير المختصين.

ويأتي ذلك لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

وشدد الوزير على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري بما يؤدي الي سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية.