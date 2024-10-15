الشتاء على الأبواب.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:10 مساءً - حالة الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024، لافتة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى إن البلاد تشهد في الأسبوع الجاري، انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات على كافة الأنحاء، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 14 أكتوبر.

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

سقوط أمطار

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في مصر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 16 أكتوبر 2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30، الصغرى 21.

- الوجه البحري العظمى 29، الصغرى 20.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 27، الصغرى 20.

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 28، الصغرى 22.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33، الصغرى 25.

- شمال الصعيد العظمى 31، الصغرى 20.

- جنوب الصعيد العظمى 37، الصغرى 23.