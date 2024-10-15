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وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم - أخبار كلمتك

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وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم - أخبار كلمتك

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - سَلَّم محمد جبران وزير العمل، ومحافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليوم الثلاثاء، 34 عقدا من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر، لمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار خطة دمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجي "برنامج تدريبي" بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،عبارة عن شنط:" تصفيق شعر،وصناعة جلود،وحلويات، وتطريز، وماكينات خياطة".

 

جاء ذلك خلال جولة الوزير جبران اليوم في محافظة الإسكندرية وتفقد "الوزير" و"المحافظ" معرضًا،لمنتجات مراكز التدريب المهنى بقاعة فندق هيلتون جرين بلازا، والتي تم تنفيذها بأقسام التدريب المهنى على مهن: الخياطة والتفصيل، وقسم الجلود، والحلويات، والستائر،والمفروشات..

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وأكد الوزير جبران خلال كلمة له جهود وزارة العمل ومديرياتها في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،من خلال خطط "التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل،كذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كل أنواع الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس السيسي، وتطرق إلى جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" وتوفر المزيد من الحماية الصحية والاجتماعية لهم.

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من جانبه أشار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى التعاون بين المحافظة والوزارة ومديرية العمل لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية"بداية"،وأكد حرص كافة أجهزة المحافظة على التعاون مع وزارة العمل في كافة ملفات العمل، خاصة التدريب والتشغيل وخلق بيئة عمل لائقة...هذا وأشار وكيل مديرية العمل محمد كمال إلى جهود مديرية العمل وبالأرقام، في مجالات توفير فرص العمل والتدريب المهني،وتعزيز علاقات العمل داخل الشركات،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع كافة شركاء العمل والإنتاج لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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