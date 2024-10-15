وزير العدل: ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم وسد كل ذريعة للفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية.

وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين، لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

حوكمة العمل الإداري بما يؤدي إلى سد كل ذريعة للفساد

وشدد الوزير على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري؛ بما يؤدي إلى سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على ضبط آليات العمل بالمحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين وصولًا للعدالة الناجزة.

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