وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير العدل: ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم وسد كل ذريعة للفساد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العدل: ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم وسد كل ذريعة للفساد - أخبار كلمتك

وزير العدل: ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم وسد كل ذريعة للفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً -  اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكبار المحضرين المعنيين بالتفتيش على أعوان القضاة من المحضرين بكافة محاكم الجمهورية. 

وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين، لمتابعة دقة تنفيذ الإعلانات القضائية والإنذارات وضبط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإجراءات التحفظية بصورة سليمة تطابق الواقع.

 

حوكمة العمل الإداري بما يؤدي إلى سد كل ذريعة للفساد

 وشدد الوزير على أهمية ضبط منظومة العمل الإداري بالمحاكم لاتصالها المباشر بالمواطن، والعمل على حوكمة العمل الإداري؛ بما يؤدي إلى سد كل ذريعة للفساد الإداري تحقيقًا لدقة وانضباط الإجراءات القضائية. 

يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على ضبط آليات العمل بالمحاكم وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين وصولًا للعدالة الناجزة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق