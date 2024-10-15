طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك تحت رعاية ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

ناقشت الندوة أهمية التوعية المجتمعية عن الأمراض النفسية ودور كلية الطب في نشر الوعي عن الأمراض النفسية المختلفة كما تناولت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ووصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي والعلامات المشيرة إلى وجود اضطراب نفسي، والتي تحول المرء دون مواجهة حياته اليومية بشكل سليم، وأهمية طلب المساعدة في تلقي العلاج النفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.