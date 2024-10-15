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طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية - أخبار كلمتك

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طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية - أخبار كلمتك

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً -  نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك تحت رعاية ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

 

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

 ناقشت الندوة أهمية التوعية المجتمعية عن الأمراض النفسية ودور كلية الطب في نشر الوعي عن الأمراض النفسية المختلفة كما تناولت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ووصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي والعلامات المشيرة إلى وجود اضطراب نفسي، والتي تحول المرء دون مواجهة حياته اليومية بشكل سليم، وأهمية طلب المساعدة في تلقي العلاج النفسي.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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