التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من تعاقدات اللحوم 7.5 شهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تعاقدات الوزارة والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة المستوردة تبلغ 7.5 شهر.

وأضاف كمال لـ"كلمتك"، أن هناك أرصدة موجودة حاليا من اللحوم السوداني والجيبوتي تبلغ 20 ألف رأس، والاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصرية دون أية مشكلات.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 20 %.

وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم بنحو 1000 طن يوميا بالأسعار الآتية:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيها

كيلو اللحوم الهندي بسعر 195 جنيهًا.

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

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