وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

وزير التعليم يجلس على الدكة بجوار أحد الطلاب في مدارس المنوفية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم يجلس على الدكة بجوار أحد الطلاب في مدارس المنوفية (صور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يجلس على الدكة بجوار أحد الطلاب في مدارس المنوفية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً -  في إطار زيارته لمحافظة المنوفية، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة جولتهما التفقدية والتي شملت عددًا من مدارس المحافظة.

وظهر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بجوار أحد الطلاب وهو يجلس بجانبه على “الدكة” خلال جولته.

وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية يواصلان جولتهما بتفقد 5 مدارس لمتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
 

c60588d22f.jpg

 وتضمنت الجولة زيارة ٥ مدارس في إدارتي قويسنا، وشبين الكوم التعليميتين، وزيارة موقع المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم تحت الإنشاء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على المتابعة الميدانية للمنظومة التعليمية بالمدارس وتطبيق الآليات والقرارات المعلنة الخاصة بالحد من الكثافات وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

ورافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وقام وزير التربية والتعليم والمحافظ، بزيارة مدرسة "المساعى المشكورة للتعليم الأساسي"، والتى تضم عدد ١٦٠١ طالب وطالبة، ومدرسة "الشهيد عبد السلام عبد المجيد" والتى تضم عدد ٧٨٥ طالبا وطالبة، ومدرسة "طه حسين الابتدائية"، والتى تضم عدد ٦٦٦ طالبا وطالبة، ومدرسة "طارق محمد زكى طلبة الإعدادية المشتركة"، والتى تضم عدد ١١٦١ طالبا وطالبة، ومدرسة "خالد بن الوليد الابتدائية" والتى تضم عدد ٤٩٣ طالبا وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول هذه المدارس، وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات، والتقييمات، وأداء الطلاب فى القراءة.

e16a6864b7.jpg

 ووجه الوزير خلال زيارته، بالتطبيق الحازم للقرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ كما وجه بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما شدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

734497fa03.jpg


المدرسة المصرية اليابانية

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ موقع إنشاءات خاص بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم والتى يتم إنشاؤها على  مساحة ٤٦٠٠ م٣ وتضم جميع المراحل التعليمية، حيث يتم هذا المشروع تحت تنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ويتضمن ١٢ فصلًا دراسيًا.

وفى ختام الجولة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط وانتظام العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة على مدار العام الدراسي للمدارس على مستوى الجمهورية.

c91262a816.jpg

وتابع الوزير أن المدارس بمختلف المحافظات تشهد حالة انضباط ويتم رصد أي معوقات للعملية التعليمية داخل أي مدرسة لوضع الحلول المناسبة لها على الفور.

كما أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالتعليم بالمحافظة.

d032df1e32.jpg

محافظ المنوفية: ندعم جهود الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب

ومن جهته، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب بالمحافظة، والعمل على انضباط العام الدراسى، مثمنًا جهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع من أجل الارتقاء بالتعليم.

ed08577073.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق