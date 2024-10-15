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محافظ القاهرة يتفقد قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة (صور) - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة (صور) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد قرية الفواخير والمجمع الحرفي بمصر القديمة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:56 مساءً - الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 03:23 م 10/15/2024 3:23:17 PM

جانب من الجولة، كلمتك
جانب من الجولة، كلمتك
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أجرى الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة  زيارة تفقدية إلى قرية الفواخير، والمجمع الحرفي بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، التى ستعقد فى الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها. 

 

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قرية الفواخير

كما تم رفع كفاءة المباني وزراعة  لاند سكيب  إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم انشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع قرية الفواخير، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بهما.
رافق محافظ القاهرة فى جولته   أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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