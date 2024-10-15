وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

وفد حكومي يثير جدلا واسعا عقب وصوله روندا لدراسة تجربتهم - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

من بنها إلى قليوب، مشاريع استثمارية ضخمة في انتظار القليوبية (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي عددا من نواب البرلمان - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

المصري يطمئن على صلاح محسن بعد تعرضه لحادث سير - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

روسيا تعلن القضاء على 450 عسكريا أوكرانيا في كورسك - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مصطفى بكري: إرادة المصريين قهرت العدو الإسرائيلي وأجبرته على التراجع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: إرادة المصريين قهرت العدو الإسرائيلي وأجبرته على التراجع - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: إرادة المصريين قهرت العدو الإسرائيلي وأجبرته على التراجع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب: «إننا في مواجهة عدو يمتلك من المعدات ويمتلك من السلاح والإمداد الخارجي الكثيف، ولكن إرادة المصريين استطاعت بالفعل أن تقهر العدو، وتجبره على التراجع وان يقبل بالشروط المصرية»، مؤكدا على أن الوطن هو أهم وأول كل شيء بالنسبة لنا.

وأشار بكري، خلال كلمته في احتفالية الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى أن الشعب المصري العظيم شعب رأى الهزيمة بعينه، وتألم كثيرا وحاصرته الأزمات والمشاكل من جميع الجهات، ولكن تمسك المصريون بالرئيس جمال عبد الناصر وباستمراره، لإدراكهم أنه القائد الذي سوف يؤثر على الجيش والوطن، وهذا دليل واضح على وعي المصريين وإدراكهم.

واستكمل حديثه بالمواقف القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب المصري يستحق مثال الصبر لأنهم تحملوا ذلك دفاعا عن الوطن رغم أحوالهم الاجتماعية.

ونوه في حديثه عن أشقائنا في السودان عندما اختلفوا تفكك الوطن وتشرد الكثير منهم ولم يعد هناك وطن.

وتابع أنه ذهب إلي ليببا من 5 سنوات ورأي التشرد والتبعثر والأرهاب وكان المواطن البسيط يقولون كلمة واحدة «يابختكم» بجيشكم وما أعظم وطنكم.

واختتم، بأن الشعب المصري لديه الوعي والقدرة على الصمود، وهناك فرق كبير بيننا وبين من يسعى للبناء ومن يسعى إلى الهدم، ومن يسعى لقول الحقيقة، ومن يسعى للتشكيك في قول الحقيقة حتي يفقدك ثقتك في القيادة وفي وطنك والدولة والوطن، لكن قراءتنا لحضارة مصر وتاريخ مصر يؤكد أن الشعب المصري لديه الكثير من الوعي أكبر بكثير من الأشخاص الذين يدعون العلم والمعرفة.

اقرأ أيضاً
النواب يناقش قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحتفل بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (صور)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق