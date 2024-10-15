مصطفى بكري: إرادة المصريين قهرت العدو الإسرائيلي وأجبرته على التراجع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب: «إننا في مواجهة عدو يمتلك من المعدات ويمتلك من السلاح والإمداد الخارجي الكثيف، ولكن إرادة المصريين استطاعت بالفعل أن تقهر العدو، وتجبره على التراجع وان يقبل بالشروط المصرية»، مؤكدا على أن الوطن هو أهم وأول كل شيء بالنسبة لنا.

وأشار بكري، خلال كلمته في احتفالية الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إلى أن الشعب المصري العظيم شعب رأى الهزيمة بعينه، وتألم كثيرا وحاصرته الأزمات والمشاكل من جميع الجهات، ولكن تمسك المصريون بالرئيس جمال عبد الناصر وباستمراره، لإدراكهم أنه القائد الذي سوف يؤثر على الجيش والوطن، وهذا دليل واضح على وعي المصريين وإدراكهم.

واستكمل حديثه بالمواقف القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب المصري يستحق مثال الصبر لأنهم تحملوا ذلك دفاعا عن الوطن رغم أحوالهم الاجتماعية.

ونوه في حديثه عن أشقائنا في السودان عندما اختلفوا تفكك الوطن وتشرد الكثير منهم ولم يعد هناك وطن.

وتابع أنه ذهب إلي ليببا من 5 سنوات ورأي التشرد والتبعثر والأرهاب وكان المواطن البسيط يقولون كلمة واحدة «يابختكم» بجيشكم وما أعظم وطنكم.

واختتم، بأن الشعب المصري لديه الوعي والقدرة على الصمود، وهناك فرق كبير بيننا وبين من يسعى للبناء ومن يسعى إلى الهدم، ومن يسعى لقول الحقيقة، ومن يسعى للتشكيك في قول الحقيقة حتي يفقدك ثقتك في القيادة وفي وطنك والدولة والوطن، لكن قراءتنا لحضارة مصر وتاريخ مصر يؤكد أن الشعب المصري لديه الكثير من الوعي أكبر بكثير من الأشخاص الذين يدعون العلم والمعرفة.