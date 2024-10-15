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"كلمتك" داخل القاعات الجديدة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحها للجمهور (صور) - أخبار كلمتك

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"كلمتك" داخل القاعات الجديدة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحها للجمهور (صور) - أخبار كلمتك

"كلمتك" داخل القاعات الجديدة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحها للجمهور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:23 مساءً -  رصدت عدسة "كلمتك" القاعات الجديدة والتي سيتم افتتاحها للزيارة غدا الأربعاء، وذلك ضمن التشغيل التجريبي بـالمتحف المصري الكبير.

الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير

 وتضم القاعات الجديدة التي سيتم افتتاحها للعرض لأول مرة غدًا الأربعاء أمام الجمهور، ما يقرب من 14 ألف قطعة تروي تاريخ الحضارة المصرية من عصر ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصر اليوناني الروماني، حيث تم مراعاة سيناريو العرض المتحفي وفقا للتقسيم التاريخي.

وتتضمن القاعات الجديدة المقرر افتتاحها أمام الزيارة بـالمتحف المصري الكبير غدا الأربعاء، قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة، وذلك بهدف اختبار تقديم الخدمات للزائرين بالمتحف.

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افتتاح قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير 

  ومن المقرر أن يشمل سيناريو الزيارة بعد افتتاح المناطق الجديدة كلا من: البهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية، بالإضافة إلى القاعات الجديدة والتي سيتم  افتتاحها بإجمالي 12 قاعة في العرض الرئيسي.
 وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن التخطيط لاستقبال 4000 آلاف زائر يوميًا، وذلك خلال فترات الزيارة المقررة بالمتحف والممتدة لـ 6 فترات من الساعة العاشرة صباحا وحتى 4 عصرا.

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أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

 وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول الأجانب للزيارة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي 1000 جنيه، وسعر تذكرة الأطفال وطلاب المدارس وكبار السن من الأجانب الزائرين 500 جنيه.

كما حددت الهيئة أسعار تذاكر الزيارة للعرب والأجانب المقيمين في مصر، حيث يبلغ سعر تذاكر الأجانب والعرب المقيمين 500 جنيه للمواطنين العاديين، و250 جنيها للطلاب والأطفال، ويمكن للزائرين حجز تذاكر الدخول من هناااا .

 

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن تقديم تذاكر دخول مجانية لعدة فئات، وهي:

  • الأطفال تحت سن 4 سنوات
  • المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد
  • مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)
  • أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف. 
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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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