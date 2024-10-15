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مايا مرسي: وزارة التضامن تدرس مصير الأسر التي خرجت من برنامج "تكافل وكرامة" - أخبار كلمتك

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مايا مرسي: وزارة التضامن تدرس مصير الأسر التي خرجت من برنامج "تكافل وكرامة" - أخبار كلمتك

مايا مرسي: وزارة التضامن تدرس مصير الأسر التي خرجت من برنامج "تكافل وكرامة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:08 مساءً -  قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف برنامج “تكافل وكرامة” سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".

 

قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة» 

 وأوضحت أنه سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة» خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر  لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

 

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

 وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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