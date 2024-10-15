بعد تهديدات "حميدتي"، تعرف على أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:08 مساءً - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية الأخرى التابعة للوزارة، وبأسعار تقل عن نظيرتها بالأسواق بنحو 20 %.

يأتي ذلك بعد تصعيد من جانب قوات الدعم السريع وإصدار قرارات إدارية، فرضت بموجبها حظرًا تجاريًا على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها في السودان.

رد وزارة التموين على تهديدات "حميدتي" بحظر تصدير اللحوم السودانية لمصر

وأكدت وزارة التموين أن مصر تقوم باستيراد اللحوم من عدة دول أفريقية أخرى (جيبوتي – الصومال) بكميات أكبر من المستوردة من السودان.

وأكدت أن هناك أرصدة موجودة حاليا من السوداني والجيبوتي، تبلغ 20 ألف رأس، والاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشاكل.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن يوميا بالأسعار الآتية:

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 335 جنيها

كيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيها.

كيلو الضأن البلدي 360 جنيها.

كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا.

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

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