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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر فى زيارة رسمية - أخبار كلمتك

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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر فى زيارة رسمية - أخبار كلمتك

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر فى زيارة رسمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في زيارة إلى مصر بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح الديوان الملكي في بيان الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفق وكالة الانباء السعودية “واس”.

هذا وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وتطرق مجلس الوزراء بحسب واس إلى مساعي المملكة وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني، للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في لبنان ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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